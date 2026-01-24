عبد الحفيظ ورحيل لاعبين.. تحرك جديد داخل الأهلي لحسم ملف تجديد رباعي الفريق
يتولى سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ملف تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، على رأسهم حسين الشحات.
وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "سيد عبد الحفيظ يتولى ملف تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، بالتحديد أحمد عبد القادر وحسين الشحات".
وأضاف: "أحمد عبد القادر طلب 30 مليون في الموسم والأهلي عرض 17 مليون فقط في الموسم، وأيضا حسين الشحات كانت له مطالب مالية أيضا عطلت إنهاء ملف تجديد تعاقده".
وأوضح: "هذا الملف كان ضمن أدوار أسامة هلال، لكنه لم ينجح في إقناع الثنائي بالتجديد ليقرر عبد الحفيظ تولي هذه المهمة، ولكن بعد انتهاء انتقالات الشتاء في 8 فبراير المقبل ".
واختتم المصدر: "بالنسبة لأحمد نبيل كوكا، هناك اتفاق على رحيله حرا بنهاية الموسم الحالي، وأليو ديانج أيضا من الصعب التجديد له لرغبته في الرحيل".
