يتولى سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ملف تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، على رأسهم حسين الشحات.

وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "سيد عبد الحفيظ يتولى ملف تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، بالتحديد أحمد عبد القادر وحسين الشحات".

وأضاف: "أحمد عبد القادر طلب 30 مليون في الموسم والأهلي عرض 17 مليون فقط في الموسم، وأيضا حسين الشحات كانت له مطالب مالية أيضا عطلت إنهاء ملف تجديد تعاقده".

وأوضح: "هذا الملف كان ضمن أدوار أسامة هلال، لكنه لم ينجح في إقناع الثنائي بالتجديد ليقرر عبد الحفيظ تولي هذه المهمة، ولكن بعد انتهاء انتقالات الشتاء في 8 فبراير المقبل ".

واختتم المصدر: "بالنسبة لأحمد نبيل كوكا، هناك اتفاق على رحيله حرا بنهاية الموسم الحالي، وأليو ديانج أيضا من الصعب التجديد له لرغبته في الرحيل".

