عائلة يوسف بلعمري تشاركه لحظة التوقيع للأهلي (صور)

لن يسبح أحد في حارته.. اتحاد الغوص يكرم يوسف عبد الملك في بطولة الجمهورية

"مابهربش".. أول تعليق لمحمد السيد بعد تجديد تعاقده مع الزمالك

شارك المغربي يوسف بلعمري، لاعب الأهلي الجديد، والدته ووالدته، لحظة التوقيع للقلعة الحمراء، في حضور وكيلته.

وأعلن الأهلي التعاقد مع رابع صفقاته خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بضم يوسف بلعمري، لمدة 3 مواسم ونصف.

ونشر يوسف بلعمري صورته مع والدته ووالدته، على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام، خلال جلسة التصوير بقميص النادي الأهلي.

اقرأ أيضًا:

انفراجة مالية.. تحركات مكثفة في الزمالك لتهدئة الأجانب والمحليين



هل طلب الاعتزال بقميص بيراميدز؟.. مصدر يكشف رغبة عبدالله السعيد



إيرادات المتصدر أكثر من بليون يورو.. أغنى 10 أندية في العالم



