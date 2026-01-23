مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

عائلة يوسف بلعمري تشاركه لحظة التوقيع للأهلي (صور)

كتب : هند عواد

03:41 م 23/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    يوسف بلعمري (3)
  • عرض 4 صورة
    يوسف بلعمري (1)
  • عرض 4 صورة
    يوسف بلعمري مع والده ووالدته أثناء التوقيع للأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك المغربي يوسف بلعمري، لاعب الأهلي الجديد، والدته ووالدته، لحظة التوقيع للقلعة الحمراء، في حضور وكيلته.

وأعلن الأهلي التعاقد مع رابع صفقاته خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بضم يوسف بلعمري، لمدة 3 مواسم ونصف.

ونشر يوسف بلعمري صورته مع والدته ووالدته، على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام، خلال جلسة التصوير بقميص النادي الأهلي.

اقرأ أيضًا:
انفراجة مالية.. تحركات مكثفة في الزمالك لتهدئة الأجانب والمحليين

هل طلب الاعتزال بقميص بيراميدز؟.. مصدر يكشف رغبة عبدالله السعيد

إيرادات المتصدر أكثر من بليون يورو.. أغنى 10 أندية في العالم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يوسف بلعمري عائلة يوسف بلعمري الأهلي صفقات الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مذبحة الملاحات.. كيف نفذ قاتل زوجته وأبنائه الـ4 جريمته بالإسكندرية؟ (صور)
أخبار المحافظات

مذبحة الملاحات.. كيف نفذ قاتل زوجته وأبنائه الـ4 جريمته بالإسكندرية؟ (صور)
رمضان 2026.. مي عمر تنشر بوسترين جديدين لمسلسلها "الست موناليزا"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. مي عمر تنشر بوسترين جديدين لمسلسلها "الست موناليزا"
تخطى سعره 6 ملايين جنيه.. 13 صورة لهاتف سامسونج جالاكسي S25 ألترا من كافيار
أخبار و تقارير

تخطى سعره 6 ملايين جنيه.. 13 صورة لهاتف سامسونج جالاكسي S25 ألترا من كافيار
عائلة يوسف بلعمري تشاركه لحظة التوقيع للأهلي (صور)
رياضة محلية

عائلة يوسف بلعمري تشاركه لحظة التوقيع للأهلي (صور)
لماذا عادت أسعار الذهب للانخفاض بعد قفزة تاريخية؟
اقتصاد

لماذا عادت أسعار الذهب للانخفاض بعد قفزة تاريخية؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان