صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل والقدس وانفجار هائل في حيفا

كتب : عبدالله محمود

08:38 م 11/03/2026

صفارات الإنذار

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، دوي صفارات الإنذار في وسط إسرائيل والقدس بعد رصد إطلاق صواريخ.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، في بيان اليوم الأربعاء، إن صفارات الإنذار دوت في وسط إسرائيل والقدس بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران.

هجوم صاروخي إيراني

وأضافت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن إنذارا مبكرا صدر عقب رصد هجوم صاروخي إيراني يستهدف وسط إسرائيل.


ودعت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، سكان مناطق شمال إسرائيل البقاء قرب الأماكن المحصنة.

انفجارات في كريات وحيفا

وأفاد مراسل قناة الجزيرة بسماع أصوات انفجارات في كريات شمونة ومدينة حيفا.

إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ

وكان التلفزيون الإيراني أعلن إطلاق موجة صاروخية جديدة على الأراضي المحتلة.

جنة الصائم

مدارس

جنة الصائم

رياضة محلية

رياضة عربية وعالمية

