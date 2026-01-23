مباريات الأمس
ليس الأهلي.. ما هو النادي الأكثر إنفاقًا في الانتقالات الحالية؟

كتب : هند عواد

08:00 ص 23/01/2026
شهدت الانتقالات الشتوية الحالية في الدوري المصري، إنفاق الأندية لـ 3 ملايين و973 ألف يورو، للتعاقد مع 47 لاعبا.

ووفقا للاتحاد المصري لكرة القدم، بدأت فترة القيد الثانية، يوم الخميس 1 يناير الحالي، وتنتهي يوم 8 فبراير المقبل.

الأعلى إنفاقا في الدوري المصري

وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، يتصدر بيراميدز قائمة الأندية الأعلى إنفاقا خلال الانتقالات الشتوية الحالية، حتى الآن، بمبلغ 2 مليون يورو، يليه الأهلي بمليون و620 ألف يورو.

وجاءت إنفاقات الأندية كالآتي:

بيراميدز: 3 لاعبين مقابل 2 مليون يورو

- ناصر ماهر

- حامد حمدان

- باسكال فيري

الأهلي: 4 لاعبين مقابل مليون و620 ألف يورو

- أحمد عيد

- عمرو الجزار

- يوسف بلعمري

- مروان عثمان

المصري البورسعيدي: 3 لاعبين مقابل 171 ألف يورو

- مصطفى العش

- أسامة الزمراوي

- صوافطة

البنك الأهلي: لاعبان مقابل 170 ألف يورو

- بوشاما

- أحمد رضا

سيراميكا كليوباترا: 6 لاعبين مقابل 22 ألف يورو

- زياد "زيزو"

- فريدي مايكل كوابلان

- ديفيد سيموكوندا

- عمر كمال عبد الواحد

- محمد عبدالله

- فيفور أكيم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

