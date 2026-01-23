ليس الأهلي.. ما هو النادي الأكثر إنفاقًا في الانتقالات الحالية؟
كتب : هند عواد
شهدت الانتقالات الشتوية الحالية في الدوري المصري، إنفاق الأندية لـ 3 ملايين و973 ألف يورو، للتعاقد مع 47 لاعبا.
ووفقا للاتحاد المصري لكرة القدم، بدأت فترة القيد الثانية، يوم الخميس 1 يناير الحالي، وتنتهي يوم 8 فبراير المقبل.
الأعلى إنفاقا في الدوري المصري
وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، يتصدر بيراميدز قائمة الأندية الأعلى إنفاقا خلال الانتقالات الشتوية الحالية، حتى الآن، بمبلغ 2 مليون يورو، يليه الأهلي بمليون و620 ألف يورو.
وجاءت إنفاقات الأندية كالآتي:
بيراميدز: 3 لاعبين مقابل 2 مليون يورو
- ناصر ماهر
- حامد حمدان
- باسكال فيري
الأهلي: 4 لاعبين مقابل مليون و620 ألف يورو
- أحمد عيد
- عمرو الجزار
- يوسف بلعمري
- مروان عثمان
المصري البورسعيدي: 3 لاعبين مقابل 171 ألف يورو
- مصطفى العش
- أسامة الزمراوي
- صوافطة
البنك الأهلي: لاعبان مقابل 170 ألف يورو
- بوشاما
- أحمد رضا
سيراميكا كليوباترا: 6 لاعبين مقابل 22 ألف يورو
- زياد "زيزو"
- فريدي مايكل كوابلان
- ديفيد سيموكوندا
- عمر كمال عبد الواحد
- محمد عبدالله
- فيفور أكيم
