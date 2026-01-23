ليس الأهلي.. ما هو النادي الأكثر إنفاقًا في الانتقالات الحالية؟

"مطالب باعتذار".. تصريحات قوية من أحمد حسن بخصوص تصريحات ميدو

أول قرار من حسام حسن وابنته بخصوص أزمة الخطوبة

أول تعليق من إمام عاشور على هدف تريزيجيه الثاني

شهدت الانتقالات الشتوية الحالية في الدوري المصري، إنفاق الأندية لـ 3 ملايين و973 ألف يورو، للتعاقد مع 47 لاعبا.

ووفقا للاتحاد المصري لكرة القدم، بدأت فترة القيد الثانية، يوم الخميس 1 يناير الحالي، وتنتهي يوم 8 فبراير المقبل.

الأعلى إنفاقا في الدوري المصري

وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، يتصدر بيراميدز قائمة الأندية الأعلى إنفاقا خلال الانتقالات الشتوية الحالية، حتى الآن، بمبلغ 2 مليون يورو، يليه الأهلي بمليون و620 ألف يورو.

وجاءت إنفاقات الأندية كالآتي:

بيراميدز: 3 لاعبين مقابل 2 مليون يورو

- ناصر ماهر

- حامد حمدان

- باسكال فيري

الأهلي: 4 لاعبين مقابل مليون و620 ألف يورو

- أحمد عيد

- عمرو الجزار

- يوسف بلعمري

- مروان عثمان

المصري البورسعيدي: 3 لاعبين مقابل 171 ألف يورو

- مصطفى العش

- أسامة الزمراوي

- صوافطة

البنك الأهلي: لاعبان مقابل 170 ألف يورو

- بوشاما

- أحمد رضا

سيراميكا كليوباترا: 6 لاعبين مقابل 22 ألف يورو

- زياد "زيزو"

- فريدي مايكل كوابلان

- ديفيد سيموكوندا

- عمر كمال عبد الواحد

- محمد عبدالله

- فيفور أكيم

اقرأ أيضًا:

محمد صلاح يتخطي دروجبا ويحقق إنجازا تاريخيًا بدوري الأبطال



"نهائي أو إعارة".. الزمالك يصدم سيف جعفر بهذا القرار





