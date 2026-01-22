"دخلت بحبه وهفضل أحبه".. ناصر ماهر يودع الزمالك وجماهيره برسالة موثرة

قد يظهر في الإياب.. الغندور يكشف موقف صفقات الأهلي الجديدة من مواجهة يانج

كتب - نهى خورشيد

وجه ناصر ماهر الوافد الجديد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رسالة وداع مؤثرة إلى جماهير القلعة البيضاء، بعد رحيله عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب ناصر ماهر عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"مش عارف أبدأ منين، لأن في حاجات مش سهلة تتقال، خصوصاً لما تكون بتتكلم لجمهور عظيم زي جماهير الزمالك داخل القارة وخارجها".

وأضاف:"اسمحولي أعبر عن حبي واحترامي ليكم… والله مش مجرد كلام، من أول يوم دخلت فيه النادي وأنا حاسس إن المكان ده فيه حاجة تتحب، يمكن عشان ده كيان كبير،أو عشان لاعبين كبار وشخصيات محترمة بتتحمل أكتر من أي حد، أو عشان الجمهور المختلف بأجوائه ودعمه ومتعته".

وتابع نجم الأبيض السابق:"بس في الآخر الكورة ممكن تخليك تسيب مكان إنت بتحبه، وده جزء من اللعبة، أنا بحبكم جداً والله، النهارده آخر يوم ليا في نادي الزمالك، النادي اللي تشرفت إني ألبس التيشيرت التاريخي بتاعه، ودافعت عنه بكل إخلاص وحب".

وواصل حديثه:"إنتوا خلتوني نجم بجد، ودايما بقول إن ربنا أكرمني بجمهور الزمالك، يمكن الرحلة خلصت دلوقتى بسبب ظروف النادي الصعبة، وأتمنى أكون جزء ولو بسيط في حل الأزمة المالية، وأقدر أساعد النادي، لأن الزمالك كبير ويستحق إن الواحد يضحي عشانه".

وأكمل:" وبالنسبة لي الرحلة لسه فيها فصل تاني… إمتى؟ الله أعلم، بشكر كل زملائي اللاعبين الرجالة بجد في كل المواقف، وبشكر إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، وبشكر جميع المدربين اللي اتدربت معاهم".

وأردف:"شكرًا كابتن جون إدوارد، شكرًا كابتن عبد الناصر محمد، شكرًا كابتن أحمد سليمان اللي خلاني أكون متواجد داخل نادي الزمالك وكمان بشكر الأوفياء… جمهور الزمالك العظيم، الداعم الأول للنادي".

وأتم حديثه قائلأً:"آخر حاجة هقولها أنا دخلت النادي وقلت «أنا بحب الزمالك»، ودلوقتي وأنا ماشي بقول: هفضل أحب الزمالك".