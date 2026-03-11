أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية استقبل وزير خارجية ألمانيا، حيث تم خلال اللقاء استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته، بالإضافة إلى بحث سبل حل الخلافات بوسائل سلمية.

وقالت الوزارة إن رئيس الوزراء وزير الخارجية جدد خلال لقائه وزير الخارجية الألماني إدانة الهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية.

وأكد رئيس الوزراء القطري، على موقف دولة قطر الثابت في رفض أي اعتداء على سيادتها وأراضيها.