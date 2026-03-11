إعلان

قطر تدين الهجمات الإيرانية على أراضيها وتبحث مع ألمانيا سبل الحل السلمي

كتب : محمد أبو بكر

06:44 م 11/03/2026

الهجمات الإيرانية

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية استقبل وزير خارجية ألمانيا، حيث تم خلال اللقاء استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته، بالإضافة إلى بحث سبل حل الخلافات بوسائل سلمية.

وقالت الوزارة إن رئيس الوزراء وزير الخارجية جدد خلال لقائه وزير الخارجية الألماني إدانة الهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية.

وأكد رئيس الوزراء القطري، على موقف دولة قطر الثابت في رفض أي اعتداء على سيادتها وأراضيها.

الهجمات الإيرانية قطر الخارجية القطرية إيران وأمريكا

