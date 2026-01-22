تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن صراع المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي، في ظل استئناف المسابقة بعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.

وقال شوبير، خلال تصريحاته في برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، إن الموسم الجاري قد يشهد تتويج بطل جديد للدوري بنسبة كبيرة، موضحًا: "قد يكون اللقب من نصيب سيراميكا كليوباترا أو بيراميدز، لكن الحكم النهائي سيكون بعد عودة الأهلي والزمالك واستئناف مشوارهما عقب فترة التوقف".

وأشار شوبير إلى صعوبة التحديات المنتظرة للأندية الكبرى، مؤكدًا أن الأهلي يواجه اختبارًا بالغ الصعوبة أمام يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا، في حين ينتظر الزمالك لقاء قويًا أمام المصري في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتطرق شوبير للحديث عن وضع فريق المصري، موضحًا أن الفريق ودّع منافسات كأس مصر أمام زد بركلات الترجيح، كما خرج من بطولة كأس عاصمة مصر، ما جعل آماله في المنافسة على لقب الدوري شبه منعدمة، مشيرًا إلى أن الوضع أصبح صعبًا على الفرق الجماهيرية هذا الموسم في ظل تراجع المستوى، وهو ما يثير القلق بشأن نتائجها.

وأشاد شوبير بالمستوى الذي يقدمه فريق سيراميكا كليوباترا هذا الموسم، قائلًا إن الفريق يسير بخطى ثابتة وهادئة، بعدما خاض 14 مباراة حقق خلالها 10 انتصارات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، كما يمتلك أقوى خط دفاع في الدوري، متفوقًا على الأهلي وبيراميدز، إلى جانب كونه صاحب ثاني أقوى خط هجوم بعد بيراميدز.

وأضاف أن سيراميكا كليوباترا يسير على نهج المقاولون العرب عندما نافس الأهلي على لقب الدوري في السابق، مستشهدًا بتصريحات الراحل محمود الجوهري، الذي حذّر وقتها من قوة المقاولون، قبل أن يتوج الفريق باللقب لأول مرة في تاريخه، مؤكدًا أن سيراميكا يتمتع باستقرار فني وإداري واضح.

واختتم شوبير تصريحاته بالإشارة إلى حديثه مع علي ماهر، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، والذي أكد له طموحه في إنهاء الموسم بمركز مؤهل إلى دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب رغبته في تخطي الزمالك والتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر، مؤكدًا إعجابه بطريقة تفكير المدرب وأهدافه الواقعية.