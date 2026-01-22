عبد الناصر محمد يكشف موقف سيف فاروق جعفر من الرحيل عن الزمالك

الأهلي يعلن موقف أشرف بن شرقي من المشاركة في مباراة يانج أفريكانز

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، موقف النادي من رحيل لاعب وسط الفريق سيف فاروق جعفر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال محمد في تصريحات للصحفيين: "الزمالك لديه الرغبة في استمرار سيف فاروق جعفر بصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، لكن في حال حصول اللاعب مناسب يليق بالنادي واللاعب النادي لن نمانع في تركه يرحل".

وأضاف: "لن نقف أمام مستقبل اللاعب، سيتم حسم الأمر بشكل نهائي من خلال التشاور بين مجلس الإدارة وجون إدوارد المدير الرياضي، بعد الحصول على موافقة المدير الفني".

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة المصري البورسعيدي، يوم الأحد المقبل 25 يناير الجاري، في بطولة الكونفدرالية.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، يوم الأحد المقبل الموافق 25 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أقرأ أيضًا:

بعد مباريات الأربعاء.. 4 فرق تودع دوري أبطال أوروبا رسميًا