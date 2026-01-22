مباريات الأمس
عبد الناصر محمد يكشف موقف سيف فاروق جعفر من الرحيل عن الزمالك

كتب - يوسف محمد:

02:39 ص 22/01/2026
  عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    سيف فاروق جعفر بقميص الزمالك
  • عرض 12 صورة
    سيف فاروق جعفر ينضم إلى بيراميدز
  • عرض 12 صورة
    سيف فاروق جعفر بقميص بيراميدز
  • عرض 12 صورة
    سيف فاروف جعفر لاعب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    سيف فاروف جعفر لاعب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    سيف فاروق جعفر من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 12 صورة
    سيف فاروق جعفر رقم 21
  • عرض 12 صورة
    سيف جعفر
  • عرض 12 صورة
    سيف جعفر
  • عرض 12 صورة
    سيف فاروق جعفر لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق
  • عرض 12 صورة
    سيف فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، موقف النادي من رحيل لاعب وسط الفريق سيف فاروق جعفر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال محمد في تصريحات للصحفيين: "الزمالك لديه الرغبة في استمرار سيف فاروق جعفر بصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، لكن في حال حصول اللاعب مناسب يليق بالنادي واللاعب النادي لن نمانع في تركه يرحل".

وأضاف: "لن نقف أمام مستقبل اللاعب، سيتم حسم الأمر بشكل نهائي من خلال التشاور بين مجلس الإدارة وجون إدوارد المدير الرياضي، بعد الحصول على موافقة المدير الفني".

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة المصري البورسعيدي، يوم الأحد المقبل 25 يناير الجاري، في بطولة الكونفدرالية.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، يوم الأحد المقبل الموافق 25 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سيف فاروق جعفر نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك رحيل سيف جعفر

