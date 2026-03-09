إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 9-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

04:57 ص 09/03/2026

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 9-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر، بحلول التعاملات المسائية الأحد 8-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 9-3-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8520 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7455 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6390 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4970 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3550 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغ 265005 جنيهات.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 59640 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

