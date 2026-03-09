حازم إمام يكشف كواليس جلسة مجلس الزمالك مع ممدوح عباس

أكد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن اللقاء الذي جمع مجلس إدارة القلعة البيضاء بممدوح عباس كان لقاءً وديًا على هامش حفل إفطار لتوجيه الشكر لعباس على دعمه للنادي، كما تم منحه درع الزمالك بعد حصوله على الرئاسة الشرفية.

وأوضح إمام خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت أن كل ما تردد بشأن وجود تصريحات أو مقترحات مثيرة خلال الجلسة غير صحيح، مؤكدًا أن الأجواء كانت إيجابية بالكامل.

حازم إمام يكشف حقيقة جلب حكام أجانب للزمالك

شدد حازم إمام على أن ما أثير بشأن عرض ممدوح عباس جلب حكام أجانب لمباريات الزمالك لم يحدث على الإطلاق، مؤكدًا أنه لا يعلم مصدر هذه الأحاديث المتداولة.

وأضاف أن الحديث خلال الجلسة تركز على أهمية دور جماهير الزمالك خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الفريق يحظى بأكبر حضور جماهيري في الدوري، وهو ما يمثل كلمة السر في دعم الفريق.

وكشف إمام أن جميع أعضاء مجلس الإدارة كانوا متواجدين في اللقاء، ومن بينهم أحمد سليمان، مؤكدًا أن الأجواء كانت طبيعية وودية ولم يشعر بوجود أي خلافات.

وأوضح أن جون إدوارد يتولى إدارة ملف كرة القدم داخل الزمالك بدعم من مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن الأمور تسير بشكل جيد في هذا الملف.

