الداخلية الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل الآن مع تهديد صاروخي



وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، فجر اليوم الاثنين، أنها الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل الآن مع تهديد صاروخي، بحسب سكاي نيوز.

كانت الدفاعات الجوية الإماراتية قد رصدت الأحد، 17 صاروخا باليستيا حيث تم تدمير 16 صاروخا، فيما سقط صاروخ باليستي في البحر.

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه تم رصد 117 طائرة مسيرة، حيث تم اعتراض 113 طائرة مسيرة، بينما سقطت أربع طائرات مسيرة داخل أراضي الدولة.