الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية لحزب الله في بيروت

كتب : مصراوي

05:04 ص 09/03/2026

غارات جوية- أرشيفية

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه شن غارة جوية على بيروت فجر اليوم الاثنين، استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله المدعوم من إيران.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، إن قواته قصفت بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في بيروت.

ودوى انفجار قوي في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، فيما شوهدت سحب كثيفة من الدخان تتصاعد من المنطقة عقب الضربة.

وفي تطور ميداني آخر، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن اشتباكات عنيفة اندلعت في منطقة الشعرة في جرود بلدة النبي شيت شرق لبنان، بعد تنفيذ قوات إسرائيلية إنزالا بواسطة مروحيات على مرتفعات السلسلة الشرقية قرب الحدود اللبنانية-السورية، وفقا لسكاي نيوز.

