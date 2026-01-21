خلال آخر 10 سنوات، وبالتحديد من موسم 2015-2016 حتى 2025-2026، انتقل 18لاعبًا بين صفوف الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في عدة صفقات كلفت خزينة الناديين مليونًا و806 آلاف يورو.

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، انتقل 5 لاعبين من سيراميكا كليوباترا إلى الأهلي بقيمة 176 ألف يورو، في المقابل انتقل 13 لاعبًا من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا مقابل مليون و630 ألف يورو.

لاعبون انتقلوا من سيراميكا كليوباترا إلى الأهلي

انتقل 5 لاعبين من سيراميكا كليوباترا إلى الأهلي، كالتالي:

1- أحمد رمضان بيكهام – 700 ألف يورو

2- محمد شكري

3- مروان عثمان

4- شادي حسين

5- مصطفى سعد

لاعبون انتقلوا من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

انتقل 13لاعبًا من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا، كالتالي:

1- أحمد قندوسي – 778 ألف يورو

2- أحمد ياسر ريان عام 2023 – 561 ألف يورو وفي عام 2021 مقابل 105 آلاف يورو

3- عمر كمال عبد الواحد

4- أحمد رمضان بيكهام

5- صلاح محسن

6- كريم الدبيس

7- سعد سمير

8- صالح جمعة

9- عمرو السولية

10- محمد عبد الله

11- محمد شكري

12- خالد عبد الفتاح

13- كريم نيدفيد

