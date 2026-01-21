"خبر سار للأبيض".. تطورات مفاجئة بشأن أزمة الزمالك مع محمود بنتايج

18 لاعبًا مقابل مليون و806 آلاف يورو.. صفقات متبادلة بين الأهلي وسيراميكا

أكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن أزمة المغربي محمود بنتايك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، باتت قريبة من الانتهاء، عقب تواصل مسؤولي النادي مع وكيل اللاعب خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك أبدت رغبتها في عودة بنتايج إلى التدريبات في أسرع وقت ممكن، حيث جرى تقديم عدد من الحلول المتعلقة بصرف مستحقاته المالية المتأخرة، تمهيدًا لإنهاء الأزمة.

وأضاف أن النادي توصل بالفعل إلى اتفاق مع اللاعب ووكيله يقضي بسداد المستحقات المتأخرة، على أن يعود اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب مواجهة الزمالك والمصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان بنتايج قد انقطع عن التدريبات خلال الفترة الماضية، فيما أعلن وكيله في وقت سابق فسخ التعاقد مع نادي الزمالك بسبب عدم حصول اللاعب على مستحقاته المالية.