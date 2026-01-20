مباريات الأمس
الأهلي ينهى الاتفاق على صفقة جديدة.. مصدر يكشف التفاصيل

كتب : مصراوي

12:52 ص 20/01/2026
أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع فريق بتروجيت، للتعاقد مع الظهير الأيسر للفريق هادي رياض، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجاري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي أنهى اتفاقه مع بتروجيت، لضم الظهير الأيسر هادي خلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

وأضاف: "اللاعب سينتقل إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، بقيمة مالية ستتراوح ما بين 40 حتى 50 مليون جنيه، دون أن يتم دخول أي من لاعبي المارد الأحمر في الصفقة".

واختتم المصدر تصريحاته: "سيتم إنهاء كافة التفاصيل المادية الخاصة بانتقال اللاعب إلى الأهلي مع نادي بتروجيت، اليوم الثلاثاء 20 يناير الجاري".

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه، بأفضل العناصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، استعدادا للمنافسة على كافة المنافسات والمسابقات التي يشارك فيها الفريق سواء محلية أو قارية.

وشارك صاحب الـ 27 عاما مع فريق بتروجيت خلال الموسم الحالي 2025-2026، في 16 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صفقات الأهلي 2026 هادى رياض صفقات الأهلي الأهلي اليوم أخبار الأهلي بتروجيت

فيديو قد يعجبك



