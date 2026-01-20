مباريات الأمس
إعلان

مفاجأة.. الزمالك يتحرك لبيع لاعب جديد.. ويخاطب بيراميدز مجددا

كتب : محمد خيري

08:00 ص 20/01/2026
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن نية الإدارة البدء في دراسة ملفي ناصر ماهر وحسام عبد المجيد خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لتحركات تسويقية تهدف إلى توفير سيولة مالية عاجلة للنادي.

وأوضح المصدر أن ناصر ماهر قد يكون على طريق الانتقال إلى نادي بيراميدز، بينما يقتصر بيع حسام عبد المجيد على الانتقال إلى نادٍ خارج مصر فقط.

وأضاف أن الهدف من هذه التحركات هو سداد المستحقات المتأخرة للاعبين والجهاز الفني، والعمل على رفع إيقاف القيد المفروض على النادي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأشار المصدر إلى أن حسم هذه الصفقات سيكون خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال المفاوضات ودراسة جميع الخيارات المتاحة بما يضمن مصلحة النادي فنيًا وماليًا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك ناصر ماهر حسام عبد المجيد

