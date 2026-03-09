إعلان

السيسي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة محطة فارقة ونرفض تعطيله

كتب : محمد نصار

12:38 م 09/03/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكل محطة فارقة في تاريخ هذا الصراع.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ43، التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وقال الرئيس: نؤكد اليوم رفضنا القاطع، لأي محاولات للالتفاف على هذا الاتفاق أو تعطيله، كما نشدد على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة، وإطلاق مسار سياسي جاد، يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية، باعتباره الطريق الوحيد لإنهاء هذه المأساة، وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

