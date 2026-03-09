انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 9-3-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

وانخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4970 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6390 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7455 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8520 جنيهًا للجرام.



سعر جنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 59640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 85200 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 264972 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 426000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.29% إلى نحو 5104 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.