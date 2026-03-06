مباريات الأمس
"فرصة مش هتتعوض".. تحذير ووعد للاعبي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري

كتب : محمد خيري

07:04 ص 06/03/2026

نادي الزمالك

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية مساء أمس الخميس على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى خلالها الزمالك لتعزيز صدارته للبطولة؟

ويتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة، ما يجعل المباراة حاسمة للطرفين.

تحذير ووعد من معتمد جمال

وحذر المدير الفني معتمد جمال لاعبي الزمالك من التهاون في مباراة اليوم، مشددًا على أن الفوز بالثلاث نقاط هو الطريق الوحيد للحفاظ على الصدارة.

وفي الوقت نفسه، وعد جمال اللاعبين بتنفيذ جميع مطالبهم وصرف المكافآت والمستحقات في موعدها حال تحقيق الفوز، مؤكدًا أن هذه المباراة "فرصة لا تتعوض"، وأنه يجب استغلال كل لحظة وعدم إهدار أي نقطة للابتعاد في صدارة الدوري.

الزمالك الاتحاد السكندري معتمد جمال

