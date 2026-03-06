بعد الفوز على المقاولون العرب.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

حسم التعادل الإيجابي مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين في الدوري المصري.

وسجل هدفي سيراميكا كليوباترا كلا من: عمرو قلاوة في الدقيقة 56، أيمن موكا في الدقيقة 60.

بينما أحرز هدفي البنك الأهلي كلا من: محمود الجزار في الدقيقة 11، أحمد ياسر ريان في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

وبهذا التعادل رفع سيراميكا كليوباترا نقاطه إلى 38 نقطة ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما رفع البنك الأهلي نقاطه إلى 26 نقطة ليحتل المركز الثامن.