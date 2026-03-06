مباريات الأمس
التعادل الإيجابي يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في الدوري

كتب : محمد عبد السلام

12:52 ص 06/03/2026
حسم التعادل الإيجابي مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين في الدوري المصري.

وسجل هدفي سيراميكا كليوباترا كلا من: عمرو قلاوة في الدقيقة 56، أيمن موكا في الدقيقة 60.

بينما أحرز هدفي البنك الأهلي كلا من: محمود الجزار في الدقيقة 11، أحمد ياسر ريان في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

وبهذا التعادل رفع سيراميكا كليوباترا نقاطه إلى 38 نقطة ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما رفع البنك الأهلي نقاطه إلى 26 نقطة ليحتل المركز الثامن.

