رسالة إمام عاشور لجمهور الأهلي بعد الفوز على المقاولون العرب

يلاقي نادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الجمعة الموافق 6 مارس، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين في الدوري المصري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

ويدخل نادي الزمالك المباراة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، بينما يدخل الاتحاد السكندري المباراة وهو يحتل المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري والبطولات المحلية، وتذاع المباراة عبر "أون تايم سبورت 1"