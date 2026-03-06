مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

المصري

- -
21:30

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

ريال مدريد

كأس الاتحاد الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري القناة الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

03:30 ص 06/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة الزمالك وزد (5)
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة الزمالك وزد (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي نادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الجمعة الموافق 6 مارس، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين في الدوري المصري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

ويدخل نادي الزمالك المباراة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، بينما يدخل الاتحاد السكندري المباراة وهو يحتل المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري والبطولات المحلية، وتذاع المباراة عبر "أون تايم سبورت 1"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة الزمالك الدوري المصري الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إغلاق منصة كبرى استخدمها القراصنة لسرقة كلمات المرور.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

إغلاق منصة كبرى استخدمها القراصنة لسرقة كلمات المرور.. ما القصة؟
"مش هنسمح لحد يتلاعب بأسعار المنتجات".. الرئيس السيسي يوجه رسائل مهمة في
مصراوى TV

"مش هنسمح لحد يتلاعب بأسعار المنتجات".. الرئيس السيسي يوجه رسائل مهمة في
وزير الحرب الأمريكي: نتحكم بجدول الحرب في إيران وسنستمر طويلا
شئون عربية و دولية

وزير الحرب الأمريكي: نتحكم بجدول الحرب في إيران وسنستمر طويلا
ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات على طريق "مصر–الإسماعيلية" الصحراوي
أخبار المحافظات

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات على طريق "مصر–الإسماعيلية" الصحراوي
بسبب حرب إيران.. أول تعليق من يويفا حول نقل مباراة فيناليسيما من قطر
رياضة عربية وعالمية

بسبب حرب إيران.. أول تعليق من يويفا حول نقل مباراة فيناليسيما من قطر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"عمايل إيديه وحياة عينيه".. السفارة الألمانية عن المحشي في إفطار المطرية ( صور وفيديو)
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة