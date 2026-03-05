كشفت صحيفة فايننشال تايمز، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة ودولة خليجية واحدة على الأقل تجريان مفاوضات لشراء طائرات مسيّرة اعتراضية أوكرانية، بهدف استخدامها في مواجهة الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيرة.

مفاوضات لشراء المسيرات الأوكرانية

وأشارت الصحيفة، نقلًا عن مسؤولين في قطاع الصناعات الدفاعية الأوكرانية، أن البنتاجون وحكومة خليجية يجريان محادثات لاقتناء هذه المسيّرات الاعتراضية الأوكرانية، في إطار مساعٍ للتصدي للهجمات الجوية الإيرانية بالطائرات بدون طيار.

من جانبه، وصف مسؤول في كييف المفاوضات الجارية مع وزارة الدفاع الأمريكية بأنها مسألة "حساسة".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد عرض، الثلاثاء الماضي، على دول في الشرق الأوسط تزويدها بمسيّرات اعتراضية أوكرانية، رغم أن القوات الأوكرانية لا تزال تواجه صعوبات في تأمين حماية موثوقة لمنشآتها داخل كييف باستخدام هذه الأنظمة.

وفي المقابل، طلب زيلينسكي تزويد بلاده بمنظومات صواريخ باتريوت، إلى جانب دعم الجهود الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

الولايات المتحدة الداعم الأكبر لأوكرانيا في حربها

يذكر أن أوكرانيا تعتمد بدرجة كبيرة في حربها مع روسيا على الدعم الأمريكي، الذي يشكل ركيزة أساسية لقدراتها العسكرية والاقتصادية منذ اندلاع الحرب، فقد قدمت الولايات المتحدة مساعدات واسعة شملت أسلحة متطورة ومنظومات دفاع جوي وذخائر ومعدات عسكرية، إلى جانب دعم مالي ولوجستي وتدريب للقوات الأوكرانية، وأسهم هذا الدعم في تعزيز قدرة كييف على الصمود في مواجهة القوات الروسية.

وتأتي هذه التحركات في وقت بدأت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل، السبت الماضي، تنفيذ ضربات جوية على أهداف داخل إيران، وفي المقابل، شنت طهران هجمات انتقامية على إسرائيل، كما استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط وعدد من الدول العربية.