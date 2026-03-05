أرباح فوري تقفز 80% خلال 2025 إلى 2.89 مليار جنيه

ارتفع صافي أرباح فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية المجمعة بعد خصم حقوق الأقلية قفزت خلال الربع الرابع من 2025 (أكتوبر إلى ديسمبر 2025) 70.7% على أساس سنوي إلى نحو 853.61 مليون جنيه.

وبحسب بيان للشركة منشور على موقع البورصة المصرية للنتائج المالية خلال 2025، فإن إيرادات شركة فوري قفزت 55.6% خلال الربع الرابع من 2025 على أساس سنوي إلى نحو 2.59 مليار جنيه.

وقفز صافي الأرباح المجمعة لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بعد خصم حقوق الملكية 80% خلال 2025 على أساس سنوي (يناير إلى ديسمبر 2025) إلى نحو 2.89 مليار جنيه.

كما ارتفع إجمالي إيرادات شركة فوري 57% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 8.65 مليار جنيه فيما قفزت إجمالي مدفوعات فوري خلال 2025 بنسبة 56.8% على أساس سنوي إلى نحو 943.63 مليار جنيه

وقفز إجمالي محفظة قروض فوري 82.6% خلال 2025 على أساس سنوي إلى 5.69 مليار جنيه.