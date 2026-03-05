أرباح فوري تقفز 80% خلال 2025 إلى 2.89 مليار جنيه
كتب : منال المصري
شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية
ارتفع صافي أرباح فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية المجمعة بعد خصم حقوق الأقلية قفزت خلال الربع الرابع من 2025 (أكتوبر إلى ديسمبر 2025) 70.7% على أساس سنوي إلى نحو 853.61 مليون جنيه.
وبحسب بيان للشركة منشور على موقع البورصة المصرية للنتائج المالية خلال 2025، فإن إيرادات شركة فوري قفزت 55.6% خلال الربع الرابع من 2025 على أساس سنوي إلى نحو 2.59 مليار جنيه.
وقفز صافي الأرباح المجمعة لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بعد خصم حقوق الملكية 80% خلال 2025 على أساس سنوي (يناير إلى ديسمبر 2025) إلى نحو 2.89 مليار جنيه.
كما ارتفع إجمالي إيرادات شركة فوري 57% خلال 2025 على أساس سنوي إلى نحو 8.65 مليار جنيه فيما قفزت إجمالي مدفوعات فوري خلال 2025 بنسبة 56.8% على أساس سنوي إلى نحو 943.63 مليار جنيه
وقفز إجمالي محفظة قروض فوري 82.6% خلال 2025 على أساس سنوي إلى 5.69 مليار جنيه.