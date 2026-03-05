إعلان

لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تجتمع الأحد لتقييم أعمال النصف الأول من رمضان

كتب : أحمد الجندي

03:54 م 05/03/2026

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعقد لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدراما برئاسة الناقدة السينمائية الدكتورة ماجدة موريس، الأحد المقبل 8 مارس الجاري، اجتماعًا لمناقشة وتقييم الأعمال الدرامية التي تم عرضها خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم، في إطار متابعة المجلس برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز للدراما الرمضانية، وذلك في ضوء الدور الإشرافي الذي يضطلع به المجلس لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي، مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير، وإتاحة المجال للإبداع الفني الذي تتميز به الدراما المصرية على مر تاريخها.


وبحسب بيان، من المقرر أن تُصدر لجنة الدراما تقريرها الثاني الذي يتضمن نتائج أعمال الرصد والتقييم لكافة الأعمال المعروضة، وأبرز الملاحظات الفنية والمهنية المتعلقة بها.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة وهم الكاتبة الصحفية علا الشافعي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة اليوم السابع، ومسئول المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج الكبير أحمد صقر، والمخرج الكبير هاني لاشين، والناقدة سارة نعمة الله، والناقدة رانيا يوسف، والشاعر والروائي أحمد الشريف، والكاتب الصحفي والناقد والسيناريست زين خيري شلبي، والناقد السينمائي رامي المتولي، وأحمد عبد الغني، المشرف على المرصد الإعلامي بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ودينا المقدم، وأمير يوسف.

download

اقرأ أيضاً:

بعد اعتماد القيمة العادلة.. الحكومة تقترب من طرح بنك القاهرة في البورصة

بإجمالى 470 إزالة .. وزير الري يتابع أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلن ترتيبات التغطية الإعلامية لعيد القيامة المجيد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رمضان 2026 العمل الإعلامي الدراما

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حجز محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للنطق بالحكم
حوادث وقضايا

حجز محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للنطق بالحكم
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
شئون عربية و دولية

"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
لاعب سعودي شهير.. تعرف على ضحية مقلب رامز جلال الليلة
دراما و تليفزيون

لاعب سعودي شهير.. تعرف على ضحية مقلب رامز جلال الليلة
هل يتم تأجيل كأس العالم 2026؟.. تقرير يوضح اتجاه الفيفا
رياضة عربية وعالمية

هل يتم تأجيل كأس العالم 2026؟.. تقرير يوضح اتجاه الفيفا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موجة زيادات تضرب السوق المصري.. ارتفاع أسعار 14 سيارة حتى 100 ألف جنيه
عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية- صور