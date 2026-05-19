أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس عيد الأضحى 2026، قائلة: "نشهد انكسار حدة الموجة الحارة وتحسنًا ملموسًا في الأحوال الجوية، يبدأ اعتبارًا من غدٍ الأربعاء".

وقالت منار غانم، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم، إن البلاد ستشهد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة لتصبح أقل من المعدلات الطبيعية المعتادة في مثل هذا الوقت من العام.

وأرجعت ذلك إلى مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا (حوض علوي بارد)، بالتزامن مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وتأثر سطح الأرض بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر الأبيض المتوسط.

توقعات طقس عيد الأضحى 2026

أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذا التحسن والاستقرار في الطقس سيستمر من غدٍ الأربعاء وحتى منتصف الأسبوع المقبل، ليشمل فترة وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدة عدم وجود أي ارتفاعات مفاجئة في درجات الحرارة خلال هذه الفترة.



حول طبيعة الأجواء اليومية، أشارت الدكتورة منار غانم إلى أن الطقس سيكون مائلاً للحرارة خلال فترة النهار نظرًا لوجود أشعة الشمس التي قد تزيد من الإحساس بالحرارة عند التعرض المباشر لها، بينما يسود طقس معتدل تماماً خلال فترات الليل، مع وجود برودة خفيفة جدًا في الأماكن الساحلية.

وأضافت أن غدًا الأربعاء سيشهد نشاطًا للرياح يسهم بشكل كبير في تلطيف الأجواء، لافتة إلى أن سرعة الرياح ستكون أعلى في المدن الساحلية، حيث قد تصل سرعة الهبات في بعض الأحيان إلى ما بين 50 و60 كيلومترًا في الساعة، على أن يستمر نشاط الرياح على فترات متقطعة خلال الأيام المقبلة.

فرص سقوط الأمطار

لفتت منار غانم، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من يوم لآخر على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وذكرت أن متوسط درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة سيتراوح ما بين 29 و31 أو 32 درجة مئوية، وهي قيم أقل من المعدلات السنوية الطبيعية.

واختتمت الدكتورة منار غانم تصريحاتها بتوجيه نصيحة للمواطنين بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة للنشرات الجوية الصادرة يوميًا، مؤكدة أن فصل الربيع معروف بتقلباته الجوية السريعة، مما يجعل التغيير في التنبؤات أمرًا واردًا.