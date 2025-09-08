كتب - يوسف محمد:

عاد إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في المباريات بعد غياب طويل، بعد تواجده في مباراة الفريق الودية اليوم أمام فريق الشباب بالنادي.

وشارك إمام عاشور اليوم الإثنين الموافق 8 سبتمبر الجاري، للمشاركة في المباريات مع المارد الأحمر للمرة الأولى، منذ تعرضه للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة الفريق أمام إنتر ميامي الأمريكي، بكأس العالم للأندية في يونيو الماضي.

وظهر عاشور رفقة المارد الأحمر، بعد غياب استمر 85 يومًا، أي ما يقارب الثلاثة أشهر حيث كانت آخر مباراة شارك بها نجم الأهلي، هى مباراة إنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو الماضي بالمونديال.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره إنبي، يوم الأحد المقبل الموافق 14 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري "دوري نايل".

ترتيب الأهلي في الدوري

ويذكر أن النادي الأهلي، يحتل المركز ال 13 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط جمعهم من 4 مباريات، خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

