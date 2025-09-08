الأهلي يعلن عودة ثلاثي الفريق للمشاركة في التدريبات

كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي عودة ثلاثي فريق الكرة، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي ومحمد شكري، استعدادا للعودة للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد غيابهم خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

ونشر الحساب الرسمي للمارد الأحمر، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عدد من الصور لثلاثي الفريق خلال خوضهم بعض التدريبات التأهليلية اليوم، وكتب: "العودة مرة أخرى للملعب".

وكان ياسر إبراهيم غاب خلال الفترة الماضية، بسبب معاناته من إصابة عضلية، فيما تعرض ياسين مرعي للإصابة بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية.

وعلى الجانب الآخر، غاب الظهير الأيسر للفريق محمد شكري عن المباريات الأخيرة للفريق، بسبب تعرضه لشد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي، لملاقاة نظيره إنبي يوم الأحد المقبل الموافق 14 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري "دوري نايل".

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان قد تعرض للهزيمة في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل.

