علي ماهر يروي كواليس انقاذ تريزيجيه من التجنيس القطري

أول رد فعل من زوجة أكرم توفيق بعد تواجده بالتشكيلة المثالية لكأس العرب

بعد تهنئتها له.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة أكرم توفيق الثانية

كشف علي ماهر المدير الفني الحالي لفريق سيراميكا كليوباترا، عن كواليس صادمة خلال تواجده مدربًا في قطاع ناشئين النادي الأهلي، وكيف أنقذ تريزيجيه من محاولة طرده والتجنيس القطري.

وقال علي ماهر خلال ظهوره في برنامج "الناظر" مع أحمد شوبير: "تريزيجيه كان موجود لما مسكت ناشئين الأهلي مواليد 93، وكان مكتوب فيه تقرير بأنه لا يصلح للعب في النادي الأهلي".

وتابع: "تريزيجيه كان ليه سنتين مش بيشارك،ولما كنت بجمع اللاعبين في الملعب اتكلم معاهم يقولوله اطلع بره لانه مش بيلعب".

وواصل علي ماهر: "تريزيجيه كان بيروح البيت يبكي لانه مش بيلعب، فأنا طلب اني اشوفه وهو بيلعب،و سألت أحد المدربين هو تريزيجيه مش بيلعب ليه، فأجابني بأنه بعيد عن اللعب ولا يشارك في مباريات والمدرب بيخليه ياخد الكورة "ينطق بيها ورا الجون".

وأضاف: " عندما شاهدته لقيته "جعان كورة"، كان بيموت نفسه في التمرين، فدخلت بيه للكابتن محمد عامر مدير القطاع وخليته يمضي لإن كان هناك أحد الأشخاص ينتظرون تجنيسه في قطر".

واختتم : "تريزيجيه بعد فترة بقي بيموت نفسه في التمرين والمباريات ومستواه بدأ يعلي فطلعت لمانويل جوزيه وقلتله عندي لاعيب كويس قوي وعايزك تشوفه فبلغني اني اجيبه في تمرين بكره".