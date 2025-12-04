بيان جديد من وزارة الرياضة بشأن واقعة وفاة السباح يوسف محمد

لماذا حصل حامد حمدان على أعلى تقييم بين لاعبي فلسطين وتونس؟

"أتمنى العودة للأهلي".. أول تعليق من حسام البدري بعد التتويج بكأس ليبيا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا جديدًا بخصوص وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور، أثناء منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة.

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة عبر البيان الصادر مساء اليوم الخميس:

"إلحاقا للبيان الذى أصدرته الوزارة بالأمس بشأن إحالة واقعة وفاة السباح يوسف محمد للنيابة العامة للتحقيق في ملابساتها، إضافة إلى تشكيل لجنة من قطاعات الوزارة المختصة بالحوكمة والتفتيش والشئون القانونية والإدارية والطبية للتحقق من كافة الإجراءات الخاصة بالبطولة في ضوء الكود الطبي الصادر ضمن اللائحة الطبية للوزارة والملزمة لكافة الهيئات الرياضية.

وإذ تؤكد الوزارة أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها النهائي مشفوعاً بالتقارير والمستندات الرسمية التي تم التحصل عليها من الجهات المعنية ومنها الإتحاد المصري للسباحة ونادى الزهور وهيئة الإسعاف المصرية وهيئة استاد القاهرة إضافة إلى تقرير اللجنة الطبية العليا بالوزارة والجاري تسليمها جميعاً إلى النيابة العامة .

وفى هذا المقام تهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام عدم الانسياق خلف العديد من الشائعات المتواترة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي تقديراً للتحقيقات الرسمية التي تجري حالياً بمعرفة النيابة العامة".

يذكر أن التقرير الطبي الخاص بحالة يوسف محمد أنه وصل إلى المستشفى في تمام الساعة 6:10 مساءً، يعاني من توقّف بعضلة القلب وعدم التنفس قبل الوصول إلى المستشفى، وتم البدء فورًا بمحاولات لإنعاش القلب الرئوي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

إبراهيم الصغير يكشف علاقته بلاعبي القطبين: بن شرقي كان كل يوم عندي.. ولما راح الأهلي بعد عنى

"بعد تعادل قطر".. جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب