كأس العرب

عمان

- -
16:30

المغرب الثاني

كأس العرب

جزر القمر

- -
20:30

السعودية

الدوري الفرنسي

بريست

بريست

- -
20:00

موناكو

الدوري الفرنسي

ليل

ليل

- -
22:00

مارسيليا

الدوري الألماني

ماينز

ماينز

- -
21:30

مونشنجلادباخ

جميع المباريات

زوجة أكرم توفيق الثانية تدعم منتخب فلسطين بهذه الطريقة (صور)

كتب : محمد عبد الهادي

04:10 ص 05/12/2025
    دعم زوجة أكرم توفيق لفلسطين
    دعم زوجة أكرم توفيق لفلسطين
    دعم زوجة أكرم توفيق لفلسطين
    دعم زوجة أكرم توفيق لفلسطين
    دعم زوجة أكرم توفيق لفلسطين
    دعم زوجة أكرم توفيق لفلسطين
    دعم زوجة أكرم توفيق لفلسطين
    دعم زوجة أكرم توفيق لفلسطين
    دعم زوجة أكرم توفيق لفلسطين
    دعم زوجة أكرم توفيق لفلسطين

قامت هدير أبو نار زوجة اللاعب أكرم توفيق، بدعم منتخب فلسطين بعد النتائج المميزة التي قدمها في بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.

ونشرت هدير أبو نار عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مقطع فيديو للمدير الفني لمنتخب فلسطين إيهاب أبو جزر خلال محاضرته داخل شوطي مباراة تونس.

وقام ايهاب ابو جزر بإلقاء محاضرة حماسية للاعبي منتخبي فلسطين بين شوطي المباراة، بعدما انتهى الشوط الأول بتأخرهم بهدفين، ليعود الفدائيين في الشوط الثاني ويدركوا التعادل.

ويتصدر منتخب فلسطين ترتيب المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب برصيد 4 نقاط، بعدما فاز على قطر وتعادل مع تونس.

"بعد تعادل قطر".. جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب

أهداف مباراة منتخب فلسطين وتونس في كأس العرب (فيديو)

دعم زوجة أكرم توفيق لفلسطين زوجة أكرم توفيق منتخب فلسطين هدير أبو نار

