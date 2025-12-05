زوجة أكرم توفيق الثانية تدعم منتخب فلسطين بهذه الطريقة (صور)

نادي أهلي طرابلس يشكر مصر بعد التتويج بكأس ليبيا .. ما القصة؟

قامت هدير أبو نار زوجة اللاعب أكرم توفيق، بدعم منتخب فلسطين بعد النتائج المميزة التي قدمها في بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.

ونشرت هدير أبو نار عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مقطع فيديو للمدير الفني لمنتخب فلسطين إيهاب أبو جزر خلال محاضرته داخل شوطي مباراة تونس.

وقام ايهاب ابو جزر بإلقاء محاضرة حماسية للاعبي منتخبي فلسطين بين شوطي المباراة، بعدما انتهى الشوط الأول بتأخرهم بهدفين، ليعود الفدائيين في الشوط الثاني ويدركوا التعادل.

ويتصدر منتخب فلسطين ترتيب المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب برصيد 4 نقاط، بعدما فاز على قطر وتعادل مع تونس.

