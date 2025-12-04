مباريات الأمس
لماذا حصل حامد حمدان على أعلى تقييم بين لاعبي فلسطين وتونس؟

كتب : مصطفى الجريتلي

11:18 م 04/12/2025
    حامد حمدان مع منتخب فلسطين
    حامد حمدان مع منتخب فلسطين
    حامد حمدان
    حامد حمدان مع منتخب فلسطين
    حامد حمدان مع منتخب فلسطين

يواصل لاعب الوسط حامد حمدان مستوياته المميزة مع منتخب فلسطين خلال النسخة الجارية من بطولة كأس العرب قطر 2025.

حامد حمدان سجل هدفًا خلال مباراة فلسطين وتونس التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق في وقت سابق من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العرب.

ورغم عدم اختيار حامد حمدان كرجل لمباراة فلسطين وتونس واختيار زميله زيد قنبر الذي سجل هدف التعادل بالدقيقة 85 إلا أن منصة سوفا سكور العالمية المتخصصة في الإحصائيات منحت المحترف بصفوف بتروجت أعلى تقييم خلال اللقاء (8.4).

وشارك حامد حمدان أساسيًا لمدة 84 دقيقة قبل أن يتم استبداله بعدما سجل هدفًا بالدققة 60 وأرسل 28 تمريرة صحيحة من أصل 34 تمريرة مررها لزملائه من بينها 20 تمريرة صحيحة من أصل 25 تمريرة أرسلها لملعب الخصم بدقة (80%) بجانب تمرير 8 كرات صحيحة من أصل 9 لمنتصف ملعب فريقه بدقة بلغت (89%) فيما أرسل كرتين طوليتين صحيحتين من أصل 4.

وسدد اللاعب صاحب الـ25 عامًا كرتين منها كرة على المرمى وسكنت هي الشباك، بينما نفذ اللاعب مراوغتين اثنتين بنسبة نجاح 100% ولكنه خسر الاستحواذ على الكرة 18 مرة فيما استرد الكرة لصالح فريقه 8 مرات.

وفاز حامد حمدان بخمس التحامات أرضية خاضها من أصل 9 بينما فاز بالتحام هوائي وحيد من أصل اثنين.

اقرأ أيضًا:

20 مليون جنيه.. وكيل حامد حمدان يكشف كواليس اقترابه من الزمالك

أول تعليق من حامد حمدان بعد هدفه الأول في كأس العرب

