أول رد فعل من زوجة أكرم توفيق بعد تواجده بالتشكيلة المثالية لكأس العرب

بعد تهنئتها له.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة أكرم توفيق الثانية

عبرت هدير أبو نار، زوجة اللاعب أكرم توفيق، المحترف ضمن صفوف الشمال القطري، عن سعادتها بتواجده في التشكيلة المثالية للجولة الأولى من بطولة كأس العرب.

وشهدت التشكيلة المثالية للجولة الأولي من كأس العرب تواجد ثنائي مصري هم أكرم توفيق وإسلام عيسي.

ونشرت هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق، صورة للتشكيلة المثالية مع إشارة لزوجها و ايموجي تشجيع.

جدير بالذكر أن منتخب مصر الثاني تعادل إيجابيًا مع منتخب الكويت بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي بالجولة الأولي.

