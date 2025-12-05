نادي أهلي طرابلس يشكر مصر بعد التتويج بكأس ليبيا .. ما القصة؟

تقدم فريق أهلي طرابلس بالشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبًا بعد تتويج بلقب كأس ليبيا.. فما القصة؟

فريق أهلي طرابلس كان قد توّج مساء يوم أمس الخميس تحت قيادة مدربه المصري حسام البدري بلقب كأس ليبيا بعدما فاز بثلاثية نظيفة على نظيره أهلي بني غازي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وجاء أول بيان صادر عن أهلي طرابلس عقب تتويجه باللقب كالتالي:" يتقدم النادي الأهلي بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى جمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على ما قدمته من حفاوة استقبال، ورعاية مميزة، وتسهيلات كبيرة أسهمت في إنجاح إقامة مباراة نهائي كأس ليبيا على أرضها".

وأضاف: "لقد لمس نادينا كل أشكال الاهتمام والتعاون، وهو ما يؤكد عمق الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنين للأخوة المصريين دوام الازدهار والاستقرار".. فلماذا تم خوض النهائي في استاد القاهرة؟

أوضح الاتحاد الليبي، عبر بيان رسمي سابق، أن كان هناك مفاضلة بين دولتي تونس ـ التي اختارها نادي أهلي طرابلس بقيادة المدرب حسام البدري ـ ومصر التي اختارها نادي أهلي بني غازي الذي يدربه طارق مصطفى.

وأتم الاتحاد الليبي بيانه بالتنويه إلى أنه تم إقامة قرعة لاختيار البلد المستضيف في مقره بحضور لجنة المسابقات وممثلي الناديَين وتم الاستقرار على إقامة النهائي في مصر ولكن دون حضور جماهيري.

وكان من المقرر أن تُقام المباراة عند الخامسة من مساء يوم الأربعاء ثم تم تأجيلها إلى السادسة ثم إلى السابعة والربع؛ لعدم وجود الكاميرات الخاصة بالقناة الرسمية الناقلة للمباراة ثم تم تأجيل اللقاء ليقام في النهاية عند السابعة من مساء أمس الخميس.

