"هجوم مبالغ فيه ولا يعكس قيمته".. حازم إمام يدافع عن نجم الأهلي

كتب محمد عبدالهادي:

انتقد حازم إمام، نجم الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة الأسبق، الحملة التي يتعرض لها محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، مؤكدًا أن الهجوم الموجه ضده مبالغ فيه ولا يعكس قيمة اللاعب أو تاريخه.

وقال إمام في تصريحات إذاعية عبر برنامج "الحريفة" على أون سبورت إف إم إن تريزيجيه لم يظهر بمستواه المعهود في الفترة الأخيرة، لكنه قدم على مدار سنوات طويلة أداءً مؤثرًا للمنتخب والنادي.

مضيفًا: "لا يصح أن يتم إغفال كل ما حققه لمجرد تراجع مؤقت، فقد كان اسمه دائمًا مقترنًا بمحمد صلاح، بل إن البعض اعتبره في وقت ما أفضل منه".

وأوضح إمام أن استمرار الهجوم يضر باللاعب نفسيًا، مشيرًا إلى أن الجماهير، بما في ذلك جماهير الأهلي، زادت من حدة الانتقادات منذ إهداره ركلة الجزاء في كأس العالم للأندية، وهو ما فاقم الضغوط الواقعة عليه.

وأكد نجم الزمالك السابق أن تريزيجيه من أكثر اللاعبين بذلًا للجهد داخل الملعب، مشيرًا إلى أنه كان الأكثر تهديدًا لمرمى المنافس في مباراة مصر الأخيرة أمام إثيوبيا رغم غياب التوفيق، مضيفًا: "اللاعبون يحتاجون للدعم في فترات التراجع، ومن المهم أن نوفر لهم الأمان حتى يستعيدوا كامل مستواهم".