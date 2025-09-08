مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غينيا الاستوائية

0 0
16:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غينيا

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

مالي

جميع المباريات

إعلان

"هجوم مبالغ فيه ولا يعكس قيمته".. حازم إمام يدافع عن نجم الأهلي

03:49 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

حازم إمام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب محمد عبدالهادي:

انتقد حازم إمام، نجم الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة الأسبق، الحملة التي يتعرض لها محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، مؤكدًا أن الهجوم الموجه ضده مبالغ فيه ولا يعكس قيمة اللاعب أو تاريخه.

وقال إمام في تصريحات إذاعية عبر برنامج "الحريفة" على أون سبورت إف إم إن تريزيجيه لم يظهر بمستواه المعهود في الفترة الأخيرة، لكنه قدم على مدار سنوات طويلة أداءً مؤثرًا للمنتخب والنادي.

مضيفًا: "لا يصح أن يتم إغفال كل ما حققه لمجرد تراجع مؤقت، فقد كان اسمه دائمًا مقترنًا بمحمد صلاح، بل إن البعض اعتبره في وقت ما أفضل منه".

وأوضح إمام أن استمرار الهجوم يضر باللاعب نفسيًا، مشيرًا إلى أن الجماهير، بما في ذلك جماهير الأهلي، زادت من حدة الانتقادات منذ إهداره ركلة الجزاء في كأس العالم للأندية، وهو ما فاقم الضغوط الواقعة عليه.

وأكد نجم الزمالك السابق أن تريزيجيه من أكثر اللاعبين بذلًا للجهد داخل الملعب، مشيرًا إلى أنه كان الأكثر تهديدًا لمرمى المنافس في مباراة مصر الأخيرة أمام إثيوبيا رغم غياب التوفيق، مضيفًا: "اللاعبون يحتاجون للدعم في فترات التراجع، ومن المهم أن نوفر لهم الأمان حتى يستعيدوا كامل مستواهم".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حازم إمام محمود حسن تريزيجيه الأهلي برنامج الحريفة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟
وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب
شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة
ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة