بعد المغرب.. 3 منتخبات عربية تقترب من التأهل لكأس العالم 2026

كتب- محمد عبدالهادي:

تقترب 3 منتخبات عربية من حسم بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 عن القارة الإفريقية، حيث يواصل منتخبا تونس ومصر مشوارهما بثبات نحو المونديال، بعد أن ضمن منتخب المغرب بطاقة التأهل رسميًا ليكون أول المتأهلين من إفريقيا إلى العرس العالمي.

ويخوض منتخب تونس اليوم الإثنين مواجهة حاسمة أمام غينيا الاستوائية ضمن الجولة الثامنة من التصفيات، فيما ينتظر منتخب مصر مواجهة قوية غدًا الثلاثاء أمام بوركينا فاسو على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو.

ويأمل المنتخبان في العودة بالنقاط الثلاث من خارج الديار، لضمان التأهل المبكر قبل جولتين من ختام التصفيات.

ويُعتبر الفوز أمام بوركينا فاسو بوابة المنتخب المصري لحجز بطاقة المشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد نسخ 1934 و1990 و2018.

أما المنتخب التونسي، فإن انتصاره على غينيا الاستوائية يقربه من اللحاق بالمغرب رسميًا في النهائيات.

وعلى جانب آخر، يملك المنتخب الجزائري فرصة قائمة للانضمام إلى ركب المتأهلين، لكنها مشروطة بنتائج منافسيه.

إذ يشترط لتحقيق "محاربي الصحراء" الفوز على غينيا خارج الديار، مع تعثر أوغندا أمام الصومال على أرضها، وعدم فوز موزمبيق على بوتسوانا.

وبذلك تظل الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية محطة فارقة في رسم ملامح المتأهلين إلى مونديال 2026، وسط ترقب كبير من الجماهير العربية لمصير منتخباتها الوطنية.