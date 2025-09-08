في نفس توقيت الفريق.. قرار جديد من فيريرا بشأن سيف الجزيري بعد الأزمة

كتب- محمد خيري:

أقترب التونسي سيف الجزيري، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، من العودة للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، بعد دخوله في أزمة مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق.

ورفض "الجزيري"، اتباع تعليمات المدير الفني البلجيكي، خلال الفترة الماضية، وهو ما جعله يخرج من حساباته، ويقوم بالتدريب منفردا.

ووفقا لمصدر مطلع أكد: "سيف الجزيري كان يخوض التدريبات منفردا في الفترة الماضية، وفي توقيت مختلف عن باقي الفريق".

وأضاف "الغندور": بعد عودة استئناف التدريبات، قرر فيريرا خوض اللاعب مرانه في نفس توقيت الفريق ولكن منفردا، ومدخلش التدريبات الجماعية، ودي بداية لفكرة دخوله للتدريبات الجماعية".

وأختتم المصدر: "ربما تشير هذه الأمور إلى صعوبة تواجد سيف الجزيري في مباراة المصري البورسعيدي، ولكنه من الممكن أن يتواجد في المباريات اللي بعدها".