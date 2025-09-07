مباريات الأمس
"أم الدنيا".. زوجة أكرم توفيق الثانية تدعمه بعد فوز منتخب مصر

06:16 م الأحد 07 سبتمبر 2025

أكرم توفيق

كتب - نهى خورشيد

احتفلت هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية، بفوزه مع منتخب مصر في مواجهة تونس الودية أمس.

ونشرت هدير عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لأكرم توفيق من المباراة، على أنغام "أم الدنيا"، مع تعليق قلب أحمر وعلم مصر.

وكان منتخب مصر الثاني حقق فوزاً ثميناً مساء اليوم السبت على حساب نظيره التونسي للمحليين، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق محمد مجدي أفشة نجم الأهلي في الدقيقة 32.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

أكرم توفيق هدير أبونار منتخب مصر
