تصفيات كأس العالم-أوروبا

ليتوانيا

- -
19:00

هولندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

- -
21:45

فنلندا

لاعب البنك الأهلي يتعرض لسرقة شقته وإختفاء متعلقاته.. ما القصة؟

02:20 م الأحد 07 سبتمبر 2025

أحمد النادري

كتب- محمد عبدالهادي:

تعرض أحمد النادري، لاعب فريق البنك الأهلي، لسرقة شقته في الساعات الماضية في ظروف غامضة بمدينة المحلة الكبرى، وتحديدًا بمنطقة السبع بنات التابعة لقسم ثان المحلة.

حيث فوجئ اللاعب لدى عودته باختفاء عدد من متعلقاته الشخصية إلى جانب مبالغ مالية، ما دفعه لتحرير بلاغ رسمي، لتبدأ على الفور الأجهزة الأمنية تحركات مكثفة لفحص ملابسات الحادث.

مصادر أمنية كشفت أن فرق البحث شرعت في مراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة، إلى جانب استجواب عدد من الجيران وأفراد الأمن القريبين من موقع الشقة.

