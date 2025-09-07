مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

ليتوانيا

- -
19:00

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلجيكا

- -
21:45

كازاخستان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

جزر القمر

جميع المباريات

إعلان

أسامة نبيه يعلق على فوز منتخب الشباب على الشرطة العراقي وديًا

12:48 م الأحد 07 سبتمبر 2025

أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا، أسامة نبيه، رضاه عن الأداء الذي ظهر به لاعبوه خلال المباراة الودية التي جمعتهم بنظيرهم الشرطة العراقي.

نتيجة مباراة منتخب مصر للشباب والشرطة العراقي

وفاز منتخب مصر للشباب بهدفين مقابل هدف على حساب نظيره الشرطة العراقي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت.

وقال نبيه في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة اليوم الأحد:"الفوز حمل العديد من المكاسب للمنتخب أبرزها ارتفاع نسبة الانسجام بين اللاعبين والأداء بوعي خططي كما أن المباراة فى مجملها كانت أمام فريق قوي ويضم مجموعة من اللاعبين الكبار فى السن والأكثر خبرة".

وأضاف نبيه: "المباراة خطوة على طريق الإعداد القوي، والمنتخب يتحسن مستواه من مباراة إلى أخرى"، مشيرًا إلى أن مثل هذه التجارب تزيد من خبرات اللاعبين وتساعد الجهاز الفني على معرفة السلبيات لعلاجها ومناطق القوة لدعمها واستثمارها.

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم، بجوار كل من: تشيلسي ونيوزلندا واليابان.

اقرأ أيضًا:
"فاكرني بشجع الأهلي والزمالك".. انتقادات حادة من ماجد سامي لرؤساء الأندية بسبب انتماءاتهم

أول تعليق من زوجة إبراهيم شيكا على منع أسرته من زيارة قبره

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أسامة نبيه منتخب مصر للشباب الشرطة العراقي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحقيقات وتوقيف شرطيين.. غضب بعد مقتل مصري في معبر "أمساعد" الليبي
خسوف القمر الكلي النادر.. خريطة 11 منطقة يمكنها متابعة الظاهرة