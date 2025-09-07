أسامة نبيه يعلق على فوز منتخب الشباب على الشرطة العراقي وديًا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا، أسامة نبيه، رضاه عن الأداء الذي ظهر به لاعبوه خلال المباراة الودية التي جمعتهم بنظيرهم الشرطة العراقي.

نتيجة مباراة منتخب مصر للشباب والشرطة العراقي

وفاز منتخب مصر للشباب بهدفين مقابل هدف على حساب نظيره الشرطة العراقي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت.

وقال نبيه في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة اليوم الأحد:"الفوز حمل العديد من المكاسب للمنتخب أبرزها ارتفاع نسبة الانسجام بين اللاعبين والأداء بوعي خططي كما أن المباراة فى مجملها كانت أمام فريق قوي ويضم مجموعة من اللاعبين الكبار فى السن والأكثر خبرة".

وأضاف نبيه: "المباراة خطوة على طريق الإعداد القوي، والمنتخب يتحسن مستواه من مباراة إلى أخرى"، مشيرًا إلى أن مثل هذه التجارب تزيد من خبرات اللاعبين وتساعد الجهاز الفني على معرفة السلبيات لعلاجها ومناطق القوة لدعمها واستثمارها.

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم، بجوار كل من: تشيلسي ونيوزلندا واليابان.

