موقف رباعي الأهلي المُصاب قبل مباراة إنبي في الدوري

12:46 ص الأحد 07 سبتمبر 2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن موقف سداسي الأهلي المُصاب إمام عاشور، مروان عطية، أشرف داري، ياسر إبراهيم، محمد شكري وياسين مرعي من مباراة إنبي.

موعد مباراة إنبي والأهلي

ويحل الأهلي ضيفًا عند الثامنة من مساء يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر ضيفًا على نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن مروان عطية أصبح جاهزًا للمشاركة من الجانب البدني والفني، فيما مازال إمام عاشور يشارك بالتدريبات الجماعية دون التحامات مع زملائه.

ونوه المصدر إلى أن أشرف داري يعاني من إصابة في العضلة الضامة ومن المتوقع غيابه عن لقاء إنبي هو وياسر إبراهيم الذي يعاني من تمزق في عضلات الفخذ الداخلية.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن محمد شكري قد دخل المرحلة الأخيرة من التأهيل حيث يعاني من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية فيما يخضع ياسين مرعي لبرنامج تأهيلي حيث يعاني من شد في العضلة الخلفية وفي انتظار تحديد موقفه في المشاركة.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط.

