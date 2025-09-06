مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

1 0
20:00

تونس - ب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

1 0
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

2 0
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

0 5
19:00

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

1 2
21:45

المجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سان مارينو

0 4
21:45

البوسنة والهرسك

جميع المباريات

"يستحق عدة كرات ذهبية".. نجم مانشستر سيتي يعلق لمصرواي على المقارنة بين صلاح ومرموش

09:15 م السبت 06 سبتمبر 2025
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (2)
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا
    مرموش يسجل ركلة جزاء أمام إثيوبيا
    عمر مرموش ومحمد صلاح
    مرموش (1) (1)
    عمر مرموش
    عمر مرموش
كتب ـ نهى خورشيد:

علق النجم الإنجليزي توني جرانت، لاعب مانشستر سيتي الأسبق، على المقارنة التي تُثار بين المصري محمد صلاح ومواطنه عمر مرموش، موضحاً موقف الأول من حصد الكرة الذهبية.

وقال جرانت في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" :"عمر مرموش لاعب موهوب يتمتع بقدرات فنية عالية".

وأضاف:"لكن ديناميكية الدوري الإنجليزي الممتاز مختلفة تماماً عن أي مكان آخر، ولا يمكن مقارنته بصلاح".

وتابع: "صلاح من أعظم اللاعبين، وكان يجب أن يحقق العديد من الكرات الذهبية".

يُذكر أن محمد صلاح وعمر مرموش سجلا هدفي منتخب مصر في شباك إثيوبيا، وكلاهما من ركلتي جزاء، ليقترب الفراعنة خطوة جديدة نحو حلم التأهل إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز بثنائية نظيفة على ملعب القاهرة الدولي ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية

محمد صلاح عمر مرموش الدوري الإنجليزي ليفربول توني جرانت مانشستر سيتي
