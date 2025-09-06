كتب ـ نهى خورشيد:

علق النجم الإنجليزي توني جرانت، لاعب مانشستر سيتي الأسبق، على المقارنة التي تُثار بين المصري محمد صلاح ومواطنه عمر مرموش، موضحاً موقف الأول من حصد الكرة الذهبية.

وقال جرانت في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" :"عمر مرموش لاعب موهوب يتمتع بقدرات فنية عالية".

وأضاف:"لكن ديناميكية الدوري الإنجليزي الممتاز مختلفة تماماً عن أي مكان آخر، ولا يمكن مقارنته بصلاح".

وتابع: "صلاح من أعظم اللاعبين، وكان يجب أن يحقق العديد من الكرات الذهبية".

يُذكر أن محمد صلاح وعمر مرموش سجلا هدفي منتخب مصر في شباك إثيوبيا، وكلاهما من ركلتي جزاء، ليقترب الفراعنة خطوة جديدة نحو حلم التأهل إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز بثنائية نظيفة على ملعب القاهرة الدولي ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية

