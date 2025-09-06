"تصريح قوي".. مدرب بوركينا فاسو يعلن التحدي قبل مواجهة منتخب مصر



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المدير الفني لمنتخب بوركينافاسو، براما تراوري، تفاؤله بإمكانية تحقيقهم الفوز على منتخب مصر في مباراتهما المقبلة.

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينافاسو

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره بوركينافاسو عند السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال تراوري، في تصريحات أوردها موقع burkina24 اليوم السبت:"سنقاتل لتحقيق نتائج جيدة تسعد شعب بوركينافاسو وسنبذل قصارى جهدنا أمام منتخب مصر الذي لم نفز أمامه أبدًا ولكننا سنكسر العقدة".

وأتم مدرب منتخب بوركينافاسو تصريحاته بالإشارة بالمنتخب المصري وما يمتلكه من لاعبين ونجوم.

منتخب مصر حال فوزه على نظيره بوركينا فاسو سيضمن التأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026.

ترتيب منتخب مصر وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

ويتصدر منتخب مصر قبل المباراة جدول ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوركينافاسو الوصيف قبل 3 جولات من نهاية التصفيات.

