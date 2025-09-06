كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن البرنامج الذي سينفذه الفريق خلال الفترة الجارية قبل مواجهة بوركينافاسو.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويحل منتخب مصر ضيفًا عند السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل على نظيره بوركينافاسو ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأشار إبراهيم حسن، عبر تصريحات صحفية له اليوم السبت، المنتخب سيخوض حصة تدريبية صباح يوم غد الأحد باستاد القاهرة قبل السفر إلى بوركينا فاسو.

وأوضح مدير منتخب مصر، أن الفريق سيتوجه في الرابعة عصر غد الأحد إلى بوركينا فاسو على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق أكثر من ٦ ساعات .

ويحتاج منتخب مصر للفوز بمباراة بوركينا فاسو لحصد بطاقة التأهل المباشرة لكأس العالم 2026.

جدول ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا

١) مصر: 19 نقطة

2) بوركينا فاسو: 14 نقطة

3) سيراليون: 9 نقاط

4) غينيا بيساو: 7 نقاط

5) إثيوبيا: 6 نقاط

6) جيبوتي: 1 نقطة

