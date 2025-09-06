مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

1 0
20:00

تونس - ب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

1 0
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

2 0
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

0 5
19:00

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

- -
21:45

المجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سان مارينو

- -
21:45

البوسنة والهرسك

جميع المباريات

إعلان

"طائرة خاصة".. إبراهيم حسن يكشف برنامج منتخب مصر قبل مباراة بوركينافاسو

06:49 م السبت 06 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (2)
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا
  • عرض 5 صورة
    مباراة مصر وإثيوبيا
  • عرض 5 صورة
    مباراة مصر وإثيوبيا (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن البرنامج الذي سينفذه الفريق خلال الفترة الجارية قبل مواجهة بوركينافاسو.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويحل منتخب مصر ضيفًا عند السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل على نظيره بوركينافاسو ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأشار إبراهيم حسن، عبر تصريحات صحفية له اليوم السبت، المنتخب سيخوض حصة تدريبية صباح يوم غد الأحد باستاد القاهرة قبل السفر إلى بوركينا فاسو.

وأوضح مدير منتخب مصر، أن الفريق سيتوجه في الرابعة عصر غد الأحد إلى بوركينا فاسو على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق أكثر من ٦ ساعات .

ويحتاج منتخب مصر للفوز بمباراة بوركينا فاسو لحصد بطاقة التأهل المباشرة لكأس العالم 2026.

جدول ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا

١) مصر: 19 نقطة

2) بوركينا فاسو: 14 نقطة

3) سيراليون: 9 نقاط

4) غينيا بيساو: 7 نقاط

5) إثيوبيا: 6 نقاط

6) جيبوتي: 1 نقطة

اقرأ أيضًا:

الزمالك ينفي تلقيه أي قرار رسمي بسحب أرض النادي في أكتوبر

"المركب هتغرق بينا".. ميدو يوجه رسالة إلى حسام حسن

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وبوركينافاسو منتخب مصر إبراهيم حسن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. منتخب مصر الثاني 1 - 0 تونس
حشد عسكري في طرابلس.. ماذا يحدث في العاصمة الليبية ولماذا الآن؟