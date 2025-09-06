

كتب ـ أحمد عبدالباسط:

أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به ودية تونس.

موعد ودية منتخب مصر الثاني وتونس

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر الثاني نظيره التونسي في تمام الساعة 8 مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد " هيئة قناة السويس".

تشكيل منتخب مصر الثاني أمام تونس

ويبدأ منتخب مصر الثاني ودية تونس بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود رزق - الونش - عمر جابر

خط الوسط: أكرم توفيق - محمد النني النني - محمد مجدي "أفشة" - عمرو السولية

المهاجم: مروان حمدي

