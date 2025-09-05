فرص مصر في التأهل لكأس العالم 2026 بعد الفوز على إثيوبيا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

اقترب منتخب مصر من حصد بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره منتخب إثيوبيا.

نتيجة مصر وإثيوبيا

وفاز منتخب مصر بهدفين نظيفين على نظيره الإثيوبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ورفع الفوز رصيد منتخب مصر إلى النقطة 19 معززًا صدارته لجدول ترتيب المجموعة بفارق 5 نقاط عن نظيره بوركينا فاسو الوصيف قبل 3 جولات من نهاية التصفيات (9 نقاط)، للاطلاع على جدول ترتيب المجموعة كاملاً.. اضغط هنا

فرص مصر في التأهل لكأس العالم بعد الفوز على إثيوبيا

ويحتاج منتخب مصر للفوز في مباراته المقبلة بالتصفيات على نظيره بوركينا فاسو ليحصد بطاقة التأهل لكأس العالم مباشرة 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وفوركينا فاسو

ومن المقرر أن يحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره بوركينا فاسو عند السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحال فوز منتخب مصر فسيصل إلى النقطة 22 بفارق 8 نقاط عن نظيره بوركينا فاسو قبل جولتين (6) نقاط من النهاية ومن ثمّ التأهل.

وحال تعادل منتخب مصر فسيصل إلى النقطة (20) وسيرفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى النقطة (15) وسيكون الفارق 5 نقاط مع تبقي مباراتين 6 نقاط لذا سيحتاج المنتخب للتعادل في المباراة التالية أو الفوز لحصد بطاقة التأهل لكأس العالم.

وحال خسارة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو فسيتوقف رصيده عند النقطة 19 وسيكون الفارق على الصدارة نقطتين ومن ثمّ تستمر المنافسة على البطاقة المباشرة للتأهل لكأس العالم 2026.

وتنص اللوائح على تأهل صاحب المركز الأول بكل مجموعة بالتصفيات الأفريقية مباشرة إلى كأس العالم 2026 .

اقرأ أيضًا:

شاهد هدف مصر الأول والثاني في شباك إثيوبيا (فيديو)

محمد صلاح يقترب من كسر رقم حسام حسن التاريخي مع منتخب مصر