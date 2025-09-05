أول قرار من الأهلي بعد بيان إعتذار زيزو

كتب - نهى خورشيد

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، عن أول قرار من قبل الجهاز الفني للقلعة الحمراء، بعد نشر أحمد سيد زيزو بياناً للإعتذار من الجماهير، عقب السقوط أمام بيراميدز بثنائية في الدوري المصري الممتاز.

وقال صلاح الدين في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم الجمعة :"هنقفل على الميديا خالص، ومفيش أي تصريحات لا من اللعيبة ولا من الجهاز الفني، لحد ما نعدى بمركب الأهلي إن شاء الله".

وكان زيزو قام بحذف البيان مساء أمس الخميس، بعد تغريمه خاصة في ظل عدم حصوله على إذن مسبق من الإدارة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، يلتقي الفريق الكروي بالأهلي بنظيره إنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز.