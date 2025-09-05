مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 6
19:00

بوركينا فاسو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

0 3
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

2 0
22:00

إثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

2 0
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

2 0
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

0 0
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

0 1
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

"بعلم مصر".. خوان بيزيرا يدعم منتخب مصر أمام إثوبيا من المدرجات

10:01 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
كتب - نهى خورشيد

تواجد النجم البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام نظيره الإثيوبي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ونشر بيزيرا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور من المدرجات مع علم مصر.

وتداول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد المشجعين رفقة بيزيرا من مدرجات ستاد القاهرة.

ويخوض الفراعنة مواجهة اليوم أمام أثيوبيا، وهم في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بتصفيات المونديال برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو الوصيف الذي خاض مباراة الجولة السابعة، فيما يحتل المنتخب الإثيوبي المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

