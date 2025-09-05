كتب - نهى خورشيد

تواجد النجم البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام نظيره الإثيوبي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ونشر بيزيرا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور من المدرجات مع علم مصر.

وتداول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد المشجعين رفقة بيزيرا من مدرجات ستاد القاهرة.

ويخوض الفراعنة مواجهة اليوم أمام أثيوبيا، وهم في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بتصفيات المونديال برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو الوصيف الذي خاض مباراة الجولة السابعة، فيما يحتل المنتخب الإثيوبي المركز الخامس برصيد 6 نقاط.