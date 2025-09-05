بالفيديو.. محمد صلاح يلتقط الصور التذكارية مع الجماهير بمعسكر المنتخب

كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مع الجماهير خلال وجوده في معسكر منتخب مصر.

وظهر محمد صلاح في مقطع الفيديو، وهو يلتقط الصور التذكارية مع الجماهير، في فندق إقامة معسكر منتخب مصر.

الاسطورة محمد صلاح مع الجماهير🇪🇬❤️ pic.twitter.com/DiF7ZDVXwK — عالم صلاح (@SalahWorld11) September 5, 2025

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا، في العاشرة مساء اليوم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

