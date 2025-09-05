مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

- -
19:00

بوركينا فاسو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

اثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

جميع المباريات

بالفيديو.. محمد صلاح يلتقط الصور التذكارية مع الجماهير بمعسكر المنتخب

04:31 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مع الجماهير خلال وجوده في معسكر منتخب مصر.

وظهر محمد صلاح في مقطع الفيديو، وهو يلتقط الصور التذكارية مع الجماهير، في فندق إقامة معسكر منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا، في العاشرة مساء اليوم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

محمد صلاح منتخب مصر مصر وإثيوبيا
