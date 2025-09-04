محمد صلاح يفاجئ عروسين بفندق الإقامة والعريس يوجه طلبًا (فيديو)

كتب- محمد عبدالهادي:

تفاجئ أحد الأشخاص خلال حفل زفافه بفندق الإقامة الذي يقطن فيه منتخب مصر استعدادًا لمواجهة إثيوبيا، بتواجد محمد صلاح في إحدي الشرفات ليدار حديثًا قصيرًا بينهم.

وتداول رواد السوشيال ميديا اليوم الخميس، مقطع فيديو لعروسين يتواجدون في حديقة الفندق الذي يتواجد به محمد صلاح مع بعثة منتخب مصر.

وظهر صلاح في شرفة الفندق، ليراه العريسان ويدار بينهم وصلة من النقاش الذي اتخذ طابع المزاح، حيث طالب العريس صلاح التأهل لكأس العالم، قبل أن تتدخل العروسة وتنادي، كأس عالم إي بس بنحبك ياصلاح".

ويستعد منتخب مصر بمواجهة مهمة غدًا الجمعة، عندما يلتقي مع إثيوبيا في الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.