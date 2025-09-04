مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

0 0
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

0 0
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

0 1
21:45

إسبانيا

بارون أوشينج يودع ناديه السابق بعد توقيعه للزمالك (صورة)

08:49 م الخميس 04 سبتمبر 2025
    الكيني بارون أوشينج
    الكيني بارون أوشينج
    الكيني بارون أوشينج
    الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج
    الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج
    الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج
    الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج
    الكيني بارون أوشينج
    الكيني بارون أوشينج
    الكيني بارون أوشينج
    الكيني بارون أوشينج
    الكيني بارون أوشينج
    الكيني بارون أوشينج
    الكيني بارون أوشينج
كتب- محمد عبدالهادي:

ودع الظهير الكيني بارون أوشينج، ناديه السابق سافاباكا الكيني، وذلك بعد إتمام انتقاله لصفوف نادي الزمالك في صفقة إنتقال حر.

وكشف مصدر لمصراوي أن الزمالك أنهي كافة إجراءات قيد اللاعب في صفقة إنتقال حر، وسيتم قيده تحت السن بعد الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القم والاتحاد المصري على صحة توقيعه وتسجيله مع الفريق.

ونشر بارون أوشينج اليوم الخميس، رسالة توديع كتب فيها: "شكرًا يا سافاباكا، قلبي مثقل بالكلمات، لكنك ستظل دائمًا في قلبي".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك قد اتفق مع اللاعب على التوقيع لمدة 5 سنوات مع صاحب الـ20 عامًا، والذي أجري له الكشف الطبي واجتازه بنجاح.

بارون أوشينج الكيني بارون أوشينج الزمالك أخبار الزمالك
