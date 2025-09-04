بارون أوشينج يودع ناديه السابق بعد توقيعه للزمالك (صورة)

كتب- محمد عبدالهادي:

ودع الظهير الكيني بارون أوشينج، ناديه السابق سافاباكا الكيني، وذلك بعد إتمام انتقاله لصفوف نادي الزمالك في صفقة إنتقال حر.

وكشف مصدر لمصراوي أن الزمالك أنهي كافة إجراءات قيد اللاعب في صفقة إنتقال حر، وسيتم قيده تحت السن بعد الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القم والاتحاد المصري على صحة توقيعه وتسجيله مع الفريق.

ونشر بارون أوشينج اليوم الخميس، رسالة توديع كتب فيها: "شكرًا يا سافاباكا، قلبي مثقل بالكلمات، لكنك ستظل دائمًا في قلبي".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك قد اتفق مع اللاعب على التوقيع لمدة 5 سنوات مع صاحب الـ20 عامًا، والذي أجري له الكشف الطبي واجتازه بنجاح.